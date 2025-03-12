خناقة عزبة الهجانة.. الجنايات تبرئ سوداني من جناية قتل

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة "7" جنايات ثالث مدينة نصر بالتجمع الخامس، ببراءة سوداني الجنسية من ضرب سوداني آخر حتى الموت، في عزبة الهجانة بمدينة نصر بالقاهرة.

وأحالت نيابة أول القاهرة الجديدة الكلية، برئاسة المستشار أحمد يسري المحامي الأول، عاطل يحمل الجنسية السودانية لاتهامه بضرب آخر من ذات الجنسية حتى الموت في مدينة نصر مستخدما سلاح أبيض سنجة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "يافث" في أوراق القضية 13715 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، والمقيدة برقم 3378 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، تهمة ضرب المجني عليه "يوسف تيه" ـ سوداني الجنسية ـ بسلاح أبيض "سنجة"، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته غير قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة العامة والد المجني عليه، وأكد أن نجله حال تواجده بدائرة قسم ثالث مدينة نصر رفقة صديقه، نشبت بينهما مشاجرة مع آخرين مجهولين تطورت إلى مشاجرة على أثرها تعدوا على نجله بسلاح أبيض "سنجة" ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة في الجسد، ففارق حياته على أثر ذلك ولاذوا بالفرار.

وثبت لتقرير مصلحة الطب الشرعي، الموقع على "يوسف"، وجود كسر بيسار العظام الجبهية ويمتد إلى قاع الجمجمة وهي إصابة حيوية وجائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط أو ما في حكمه وجائزة الحدوث، وتعزى الوفاة ابتداء من الإصابة الرضية بالرأس لما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة و نزيف دموي بالمخ تحت الأم العنكبوتية والأم الجافية وتدهور بدرجة الوعي ما أدى إلى وضع المريض على جهاز النفس الصناعي وما ضاعف ذلك من التهاب رئوي أدى إلى فشل التنفس وتوقف القلب انتهى وفاته يرجع إلى نزف تحت غشاء العنكبوتية.