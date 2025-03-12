ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة تجار وجالبي المواد المخدرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في عدد من مديريات الأمن، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تروج للمواد المخدرة داخل البؤر الإجرامية.

وخلال التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية، في نطاق قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتهم 25 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وذلك بعد رصد تحركاتهم والتأكد من تورطهم في نشاط الاتجار بالمخدرات.

وفي حملة أخرى، تم ضبط أربعة عناصر إجرامية، من بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية، داخل نطاق قسم شرطة الجناين، وبحوزتهم 116 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية وعدد من الطلقات وسلاح أبيض، حيث حاولوا الهروب أثناء مداهمة المكان، لكن القوات تمكنت من السيطرة عليهم وضبط الأسلحة المستخدمة في أنشطتهم الإجرامية.

كما تمكنت القوات من القبض على عنصرين إجراميين داخل نطاق قسم شرطة فيصل، حيث كانا بحوزتهما 59 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، إلى جانب سلاحين أبيضين، تم استخدامهما في تهديد الضحايا وترويع المواطنين.

وبحسب التقديرات الأولية، تبلغ القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.