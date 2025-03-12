مصرع مهرب مخدرات شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسفاجا

كتب- صابر المحلاوي:

لقي أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في مدينة سفاجا، وذلك خلال محاولة ضبطه أثناء قيامه بتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أن المتهم هارب من حكم بالسجن المؤبد في جناية مخدرات، وكان بصدد جلب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، إلا أنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دفعها للتعامل معه، وأسفر الاشتباك عن مصرعه في الحال.

وتم ضبط بحوزته 50 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، وبندقية آلية، وطبنجة، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 30 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.