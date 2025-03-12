ضبط 3 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص، تورطت في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات سياحية ودينية.

كشفت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أن الشركات الثلاث روّجت لنشاطها الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهمت الضحايا بأنها شركات سياحية مرخصة، لاستقطاب الراغبين في أداء الحج والعمرة وتنظيم برامج رحلات سياحية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركات، وبتفتيش المقرات، تم العثور على صور جوازات سفر وتأشيرات زيارة لإحدى الدول، وبرامج رحلات دينية وكروت دعاية، ومظاريف مالية تحمل أسماء الشركات، وإيصالات استلام نقدية تثبت استيلاء المتهمين على أموال الضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.