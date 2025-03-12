حبس سائق 3 سنوات لدهسه طالبًا في حدائق أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أكتوبر بمعاقبة سائق بالحبس 3 سنوات، بعد إدانته في واقعة دهس طالب بمنطقة حدائق أكتوبر، ما أسفر عن وفاته في الحال، وذلك بتهمة القتل الخطأ.

تعود الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة يفيد بوقوع حادث تصادم في حدائق أكتوبر.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أن سائق السيارة دهس طالبًا أثناء سيره في الطريق، مما أدى إلى وفاته فورًا.

تم القبض على السائق، وتقديمه إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، كما تم التصريح بدفن جثمان الطالب الذي تم تشييعه في اليوم التالي للحادث.

بعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح، التي قضت اليوم بحبسه 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ.