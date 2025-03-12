لوحة معدنية للسيارات بسعر قياسي.. مزايدة تصل إلى مليون و777 ألف جنيه

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن طرح لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل الرقم "م هـ ر 1" في مزايدة إلكترونية، حيث وصلت قيمتها حتى الآن إلى مليون و777 ألف جنيه، وسط تنافس 8 أشخاص للفوز بها.

ومن المقرر أن تنتهي المزايدة على هذه اللوحة اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وفقًا لما أعلنته المنصة الرسمية لبيع اللوحات المعدنية المميزة عبر الإنترنت.

وتتيح بوابة مرور مصر الإلكترونية للراغبين في اقتناء لوحات معدنية مميزة إمكانية المشاركة في المزايدة من خلال خطوات بسيطة، وهي كالتالي:

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط: اضغط هنا .

-الضغط على "لوحتك" من القائمة الرئيسية.

-إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

-النقر على "كوّن لوحتك الآن".

-كتابة الأرقام والحروف التي يرغب المستخدم في شرائها، ثم الضغط على "بحث".

وفي حال نجاح المزايدة، يمكن للفائز سداد قيمة اللوحة عبر الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان، أو الدفع نقدًا في أحد فروع البنوك المعتمدة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المرورية الإلكترونية، وتوفير خدمات مميزة للمواطنين بطريقة سهلة وسريعة عبر الإنترنت.