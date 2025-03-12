الإفراج عن المطرب سعد الصغير بعد قضاء فترة عقوبته



كتب- أحمد عادل:

أفرجت الأجهزة الأمنية عن المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد قضائه فترة عقوبته بالحبس لمدة 6 أشهر في قضية تعاطي المواد المخدرة، بعد التأكد من أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بقبول استئناف المطرب سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات، وقررت مجددًا الاكتفاء بحبسه لمدة 6 أشهر.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكاب جناية إحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت النيابة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر - أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهري الحشيش والترامادول المخدرين.

كما شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.