جثة تحت حائط وحادث دهس وحريق شقة بالجيزة والقاهرة

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه في سقوط سيارة سوزوكي من أعلى كوبري بالبدرشين جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة سوزوكي من أعلى كوبري بطريق زويل، وتبين أن الحادث أسفر عن حالة وفاة وإيداعها مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة.

ذات المستشفى استقبلت مصابين اثنين صدمتهما سيارة سوزوكي بطريق الواحات تحديدا بمدخل جهاز مدينة السادس من أكتوبر، وتحرر المحضر اللازم.

ومن الجيزة للعاصمة الإدارية الجديدة تحديدا خلف جامعة السويدي دائرة قسم شرطة بدر، لقي شخص مصرعه إثر انهيار حائط شقة تحت الإنشاء بالطابق الثامن بعقار مكون من 8 أدوار.

وفي مدينة نصر، تلقى مأمور قسم أول بلاغا بنشوب حريق بحي السفارات، ودفع مدير الدفاع المدني بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه وتبين اشتعال النيران في شقة سكنية بالدور الثالث بالعقار رقم 30 والمكون من 5 طوابق وتمام الإخماد دون إصابات.