جاهزة للتدوير.. ضبط مصنع يحتوي على نفايات إلكترونية خطرة في كرداسة (صور)

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مصنع غير مرخص بمحافظة الجيزة، تخصص في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بطرق غير قانونية، ما يشكل تهديدًا للبيئة والصحة العامة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت التحريات قيام مالك المصنع، الكائن في دائرة مركز شرطة كرداسة، بتجميع وحرق النفايات الإلكترونية في الهواء الطلق، لاستخلاص معدن النحاس بطرق بدائية تضر بالبيئة والصحة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات الأمنية المصنع بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حيث تم ضبط المدير المسؤول، وعُثر بداخله على 70 طنًا من المواد الخام للنفايات الإلكترونية الخطرة، و350 كيلو جرامًا من بودرة النحاس المستخلصة من عمليات الحرق، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل لإعادة التدوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول أنشطة المصنع غير المشروع.