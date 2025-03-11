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جثتان و10 مصابين في سقوط ميني باص بمصرف البراجيل

01:10 م الثلاثاء 11 مارس 2025

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون في انقلاب ميني باص بمصرف البراجيل شمال الجيزة اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة أوسيم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بطريق البراجيل.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميني باص ركاب في مصرف مما أسفر عن حالتي وفاة و10 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

ودفع مجلس المدينة بالمعدات اللازمة لانتشال المركبة المنكوبة وتحرر محضر بالواقعة وأخطر مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي.

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انقلاب ميني باص البراجيل سامح الحميلي مدير أمن الجيزة
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