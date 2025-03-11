الأمن يكشف خدعة طالب يروج لبيع الأسلحة البيضاء على فيسبوك

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع الأسلحة البيضاء عبر الشحن لجميع المحافظات، مرفقة بصور وعروض بيع، مع رقم هاتف للتواصل.

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وعُثر بحوزته على الهاتف المستخدم في نشاطه الإجرامي، بينما لم يُعثر على أي أسلحة بيضاء داخل مسكنه.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بإنشاء صفحة على موقع "فيسبوك" لعرض صور أسلحة بيضاء، مستغلًا ذلك في الاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم عبر طلب تحويل مبالغ مالية دون تسليم أي بضائع.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، ضمن جهود مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني.