وفاة ممثلة ونجاة 3 من الموت في سقوط سيارة بترعة المريوطية (صور)

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل جديدة في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية اليوم الثلاثاء.

سيارة ملاكي متعاقدة مع مكتب "كاستينج" كانت تقل سيدة و3 فتيات ضمن فريق عمل مسلسل يتم تصويره في استوديو بقرية أبو صير مركز البدرشين.

بعد انتهاء دور الأربعة بالمسلسل، استقلوا السيارة في طريقهم إلى الهرم لكن رمال موجودة على جانبي الطريق أفقدت السائق التحكم بعجلة القيادة.

اختلال عجلة القيادة أدى إلى انقلاب السيارة بطريق شبرامنت بالقرب من كوبري زويل وسقوطها في ترعة المريوطية مما أسفر عن مصرع ربة منزل تدعى "نورا" 38 عاما مقيمة المرج إثر توقف عضلة القلب.

فيما أصيب السائق و3 فتيات ونقلوا إلى مستشفى شبرامنت وحالتهم العامة مستقرة وانتشلت معدات مجلس المدينة السيارة المنكوبة.