مأساة على السحور.. 4 مصابين في سقوط سيارة بترعة المريوطية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص -أحدهم بين الحياة والموت- إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بوقوع حادث بطريق شبرامنت ووجود مصابين.

انتقلت قوة من قسم شرطة أبو النمرس مدعومة بدورية تبابعة للنجدة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكي قبل كوبري زويل اتجاه مدينة 6 أكتوبر وانقلابها بالترعة.

فريق إنقاذ نهري تابع للغدارة العامة للحماية المدنية أنقذ 4 مصابين -حتى الآن- نقلوا إلى مستشفى شبرا منت أحدهم يخضع لإنعاش قلبي وحالته خطرة فيما دفع رئيس الحي بالمعدات اللازمة لاانتشال السيارة المنكوبة.