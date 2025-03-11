نهاية مروعة لسائح ألماني داخل فندق بالنزهة

كتب - محمد شعبان:

شهد فندق شهير حادثا مروعا انتهى بجثة نزيل ألماني بالنزهة.

مأمور قسم شرطة النزهة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل فندق "رادسون بلو" بمساكن شيراتون.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثر على جثة ألماني الجنسية يرتدي ملابسه وبه آثار كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في ظروف غامضة.

ويراجع الضباط كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بموقع الحادث انتظارًا لمعاينة النيابة العامة.