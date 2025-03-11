سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية.. والشرطة تبحث عن ناجين

كتب - محمد شعبان:

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق شبرامنت.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكي قبل كوبري زويل وانقلابها بالترعة اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري للبحث عن ناجين من الحادث وانتشال السيارة المنكوبة بالتنسيق مع مجلس المدينة.