العناية الإلهية تمنع كارثة على "صحراوي"طوخ"

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل محملة أسطوانات بوتاجاز وأخرى ميكروباص بالطريق الصحرواي مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمركز طوخ.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة نقل محملة أسطوانات غاز بعد اصطدامها بميكروباص أمام كفر الجمال.

أسفر عن الحادث سقوط 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى قها للعلاج مع تجنيب آثار التصادم نهر الطريق.