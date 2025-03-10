بعد ذبح خمسيني على يد زوج أخته.. إعدام خفير خصوصي بالرصاص بالمناشي

كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى 48 ساعة على جريمة مقتل صاحب مخزن خمسيني ذبحًا على يد زوج شقيقته داخل غرفة نومه بأوسيم حتى وجدت إدارة المباحث الجنائية بالجيزة نفسها أمام تحدٍ جديد.

أهالي منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر عثروا على جثة خفير خصوصي مقتولا بالرصاص داخل مزرعة في ظروف غامضة.

التحريات الأولية ترجح ارتكاب الحادث بدافع السرقة وسط جهود ضباط المباحث بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الفرقة لرصد علاقات المجني عليه وآخر المترددين على المزرعة.

المعاينة الأولية بينت تلقي الضحية طلقات نافذة بالرأس أحدثت فتحتي دخول وخروج بالجمجمة لتثير باب التكهنات حول احتمالية ارتكاب الواقعة بدافع الانتقام.

وفي قطاع أكتوبر أيضًا، أصيب 8 عمال بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعما على الإفطار ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.