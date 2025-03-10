مجلس الدولة يحتفي باليوم الدولي للقاضيات ويؤكد دعمه لتمكين المرأة بالسلك القضائي

كتب- محمود الشوربجي:

أشاد مجلس الدولة، بالدور البارز الذي تؤديه القاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مارس من كل عام.

وأكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، شهد تطورات هامة في ملف تمكين المرأة قضائيًا، حيث تم تعيين 137 قاضية بمجلس الدولة، بالإضافة إلى فتح باب التعيين للخريجات لأول مرة مع الخريجين من دفعة 2021 في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.

وأشار المستشار عبود إلى أن القاضيات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن في أداء مهامهن القضائية والإدارية، مما يعزز مسيرة التطوير والتحديث داخل المجلس. كما شدد على حرص مجلس الدولة على توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للقاضيات، لضمان تعزيز قدراتهن المهنية وتزويدهن بأحدث المستجدات القانونية والقضائية.

ووجه رئيس مجلس الدولة التهنئة لكافة القاضيات المصريات، معبرًا عن اعتزازه بدورهن الرائد في تعزيز منظومة العدالة ودولة القانون، كما أكد التزام المجلس بدعم وتمكين القاضيات، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهن من أداء رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.

واختتم المستشار عبود تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات ليس فقط تكريمًا لإنجازاتهن، بل هو أيضًا فرصة لتعزيز الجهود نحو تمكين المرأة في المجال القضائي وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.