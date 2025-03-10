مشهد مرعب| طفل يستجدي المارة ويتشبث بسيارة متحركة بالقاهرة.. والأمن يوضح

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر طفلًا يستجدي المواطنين ويتشبث بإحدى السيارات أثناء سيرها، مما عرّض حياته للخطر.

بالفحص، جرى تحديد وضبط الطفل (مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته أقرَّ بارتكاب الواقعة بغرض استجداء المارة وجمع المال بتحريض من والدته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأم (لها معلومات جنائية)، وبمواجهتها أقرت بتحريض نجلها على التسول.

اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لمكافحة الظواهر السلبية وحماية الأطفال من الاستغلال.