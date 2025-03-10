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فيديو مثير للجدل.. الداخلية تكشف حقيقة سحب سيدة من سيارة وإلقائها في الشارع

12:41 م الإثنين 10 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يجذبان سيدة من داخل سيارة ويلقيانها في الطريق العام، ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد المنصات الرقمية.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت في نطاق مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، في 7 من الشهر الجاري، بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات زوجية.

وتبين أن طرف المشاجرة الأول يضم رجلًا مصابًا بكدمات في الجسم ووالده، بينما يضم الطرف الثاني زوجة الأول، وهي مصابة بكدمات أيضًا، وخالها. وقد تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب، ما أسفر عن إصابتهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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