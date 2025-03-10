ضبط 24 كيلو حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في طلخا وبلبيس

كتب - علاء عمران:

كثّفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم جلب والاتجار بالمواد المخدرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت القوات عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة طلخا، بحوزته 12 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش. كما تم ضبط عنصر إجرامي آخر، أيضًا له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته 12 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (9,420 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة.