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ضبط شابين بسبب إلقاء الألعاب النارية على السيارات بالوراق

02:12 ص الإثنين 10 مارس 2025

الألعاب النارية والمفرقعات

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كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على شابين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لاتهامهما بإلقاء الألعاب النارية على قائدي السيارات في الوراق.

البداية كانت بورود معلومات إلى رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة، تفيد بتورط شابين في إلقاء الألعاب النارية داخل السيارات، مما يعرض حياة قائديها ومستقليها للخطر.

على الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، إذ تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما بدافع المزاح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيق في الواقعة والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.

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