خناقة أول يوم رمضان بالسلاح.. تفاصيل وفاة 4 أشخاص في الفيوم

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت قرية الموالك التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، مشاجرة دامية بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم مسن لقي مصرعه بطلق ناري، ونجله الذي تعرض للذبح خلال الاشتباكات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد باندلاع مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى إطسا، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث بدأ بمقتل شخصين وإصابة ربة منزل بطلق ناري، إثر خلافات بين عائلتين بعزبة المحمودية التابعة لقرية البرنس، قبل أن تتفاقم الأحداث وترتفع حصيلة الضحايا إلى أربعة قتلى، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وكشف تفاصيل الواقعة.