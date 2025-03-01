تخفيف عقوبة "شطة" في قضية المخدرات.. ودفاعه يكشف موعد خروجه

كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بتخفيف العقوبة الصادرة ضد مطرب المهرجانات "مجدي شطة" من السجن 10 سنوات إلى الحبس لمدة 6 أشهر، في القضية المتهم فيها بالإتجار في مخدر الهيروين، بحسب المحامي مصطفي عبد الحفيظ.

وكشف المحامي مصطفى عبد الحفيظ، دفاع "شطة"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن موكله من المقرر أن يغادر محبسه يوم 13 أبريل المقبل، بعد قضائه مدة العقوبة المخففة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية عاقبت في27 نوفمبر 2024 مؤدي المهرجانات مجدي شطة غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات.

وذكرت النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرز جوهر "Indazole carboxamides"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن و"طلقة" نارية مع السلاح المضبوط دون ترخيص بحيازته.

وأوضحت النيابة في التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر، كما أحرز بقصد التعاطي جوهري "بنزوديازبين"، و"بربجابالين"، و"الأمفيتامين"، و"فينيل الأمين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان رجال مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد ألقي القبض على مطرب المهرجانات "مجدي شطة"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس"، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أجلت القضية في وقت سابق.