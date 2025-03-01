بعد إخلاء سبيلها.. ماذا تنتظر سوزي الأردنية في واقعة "فيديو الفتيات"؟

كتب- صابر المحلاوي:

رغم صدور قرار النيابة العامة بالقاهرة بإخلاء سبيل سوزي الأردنية، المتهمة بنشر فيديو مسيئ لإحدى الشركات العربية، إلا أن التحقيقات في الواقعة لا تزال مستمرة، حيث تبقى المتهمة على ذمة القضية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن أجهزة الأمن بالقاهرة ستباشر إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية تنفيذًا لقرار النيابة، موضحًا أنه سيتم إجراء الكشف الجنائي عليها، وفي حال عدم اتهامها في أي قضايا أخرى، ستغادر قسم الشرطة وتعود إلى منزلها.

ولا تزال القضية محل متابعة من الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وكانت نيابة المطرية أمرت بإخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية وذلك بعد فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محامي الشركة ضد التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة الإساءة للشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

كما أجرت النيابة تحقيقا مع التيك توكر سوزي الأردنية في الاتهامات المسندة إليها بالإساءة لشركة من خلال بث مقطع فيديو، أعلنت فيه وشاب آخر عن فرص سفر للفتيات والسيدات بشروط مريبة، وأيضا اتهامها بالإتجار في البشر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على التيك توكر سوزي الأردنية على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو مسيء لإحدى الشركات.