تجديد حبس المتهم بقتل مسن خنقًا في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، متهم بقتل مسن خنقًا داخل شقته بمنطقة حدائق الأهرام، إثر خلافات سابقة بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث عُثر على جثة المسن وعليها آثار خنق.

كشفت التحريات أن المتهم دخل إلى مسكن الضحية وقام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم فرّ هاربًا، وذلك بدافع الانتقام.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بعرض المتهم على قاضي المعارضات، والذي قرر تجديد حبسه لاستكمال التحقيقات.