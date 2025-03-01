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جريمة على طريق بشتيل.. قرار جديد من النيابة في واقعة "سواق البراجيل"

07:10 م السبت 01 مارس 2025
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كتب - رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، حبس " ع.ز" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقضية قتل سائق البراجل "محمود عايد" بمطواة على طريق بشتيل بإمبابة

وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول القضية، كما طالبت النيابة أيضا تفريغ كاميرات المراقبة محل جريمة القتل، فيما واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه لكشف ملابسات الواقعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "زناتى" تهمة قتل المجني عليه "محمود عايد" عمدًا مع الإصرار، وحيازة سلاح أبيض مطواة "قرن غزال".

كان قسم شرطة المنيرة الغربية، بالجيزة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق توك توك أمام مصنع الكبريت على طريق بشتيل بعزبة الخطيب غارقًا في دمائه مصاب بطعنة في الرقبة.

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جريمة البراجيل لامن لنيابة العامة تل سجل خطر في إمبابة مبابة
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