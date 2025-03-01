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النيابة تخلي سبيل سوزى الأردنية في واقعة الفيديو المثير

05:40 م السبت 01 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
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كتب ـ أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل البلوجر سوزى الأردنية، في واقعة اتهامها بنشر فيديو مُسيء لإحدى شركات التوظيف العربية، وفق ما أكده دفاع البلوجر.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، تضمن إساءة إلى إحدى الشركات العربية للتوظيف.

المستشار القانوني كمال شعيب، محامي الشركة، تقدم ببلاغ رسمي ضد البلوجر سوزي الأردنية، وذلك عقب ظهورها في مقطع فيديو مع أحد الأشخاص، يرتدي زي خليجي، يقدمان محتوى مسيئًا يمس سمعة الشركة وعملائها.

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