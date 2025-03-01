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للحد من النصب.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 6 شركات سياحية بدون ترخيص

03:49 م السبت 01 مارس 2025

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 6 شركات سياحة ومكتب، جميعها بدون ترخيص، بتهمة تنظيم برامج الحج والعمرة والنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 6 شركات "بدون ترخيص" ومكتب بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ مقرات لإدارتها داخل شقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات، أبرزها:
(أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب - عدد من جوازات السفر وصور منها خاصة بالمواطنين - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي - برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية - طلبات الحصول على تأشيرات سفر - دفاتر وإيصالات استلام نقدية - تأشيرات وصور منها - عقود).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية برامج الحج والعمرة ضبط شركات سياحية
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