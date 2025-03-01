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للاطلاع.. تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية "فض رابعة"

03:06 م السبت 01 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين، في اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 20 إبريل للاطلاع.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

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قضية فض رابعة مجمع محاكم بدر
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