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حكم قضائي جديد ضد حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

02:39 م السبت 01 مارس 2025

حمو بيكا

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كتب- رمضان يونس:
قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا عامًا مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح أبيض في قصر النيل.
وتغيب مؤدي المهرجانات الشهير "حمو بيكا" عن أولى جلسات نظر محاكمته في جنحة السلاح.
وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، قد أحالت حمو بيكا إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة حيازة سلاح أبيض.
وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه. وحرر رجال المباحث محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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محكمة جنح قصر النيل حمو بيكا حيازة سلاح أبيض
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