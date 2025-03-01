قيمتها 16 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في جلب وترويج مخدر الآيس

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب المواد المخدرة والإتجار بها، وبحوزتهم 20 كيلو جرامًا من مخدر الآيس.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي مكوّن من 6 أشخاص، من بينهم 4 ذوي معلومات جنائية، بجلب المواد المخدرة والإتجار بها، متخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم: 20 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، وسلاح أبيض، وسيارتان

وقد قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.