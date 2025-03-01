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اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"فض اعتصام رابعة"

04:00 ص السبت 01 مارس 2025

قضية فض رابعة

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كتب -صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة".

كانت المحكمة استمعت لأقوال، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

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قضية فض رابعة محكمة بدر
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