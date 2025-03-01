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بتهمة حيازة سلاح.. حمو بيكا أمام القضاء اليوم

02:00 ص السبت 01 مارس 2025

حمو بيكا

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كتب- صابر المحلاوي:
تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، الحكم على مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، قد أمرت سابقًا بإخلاء سبيل حمو بيكا على ذمة القضية المتهم فيها بحيازة سلاح أبيض.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه. وحرر رجال المباحث محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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حمو بيكا حيازة سلاح
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