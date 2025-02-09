"لو مجتيش هننشر الفيديوهات".. الجنايات تعاقب "دجالين بولاق" لاتهامهم بتصوير طالبة عارية

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة نقاش وربة منزل هتكا عرض طالبة وصوروها فيديوهات مخلة؛ بحجة علاج روحاني في منطقة صفط اللبن بالجيزة، بالسجن لمدة 10 سنوات، ومحو التسجيلات المصورة محل الواقعة ومصادرة الهواتف المحمولة.

ترأس هيئة الدائرة، المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، إبراهيم محمد أمين ووائل عزيز مهنا، وسكرتارية أشرف صلاح.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التي حملت رقم 28422 لسنة 2024، جنايات بولاق الدكرور، والمُقيدة رقم 7802 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية هم "ر.ج"، "ن. م"، في النصف الثاني من شهر نوفمبر من عام 2024 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وأسندت النيابة العامة أن "ر.ج" المتهم الأول تعرض للمجني عليها "ش. أ"، في مكان خاص بأن أوهمها بقدرته على إجراء أعمال روحانية لها وتمكن بتلك الوسيلة من الإتيان بأمور جنسية بأن حسر عنها ملابسها ولامس مواضع عفتها وهتك عرضها قاصدًا من ذلك الحصول منها على منفعة ذات طبيعة جنسية.

وتابعت النيابة العامة أن "ن. ا" اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن تواصلت مع المجني عليها عبر إحدى مواقع التواصل الإجتماعي وزعمت قدرتها على إجراء أعمال روحانية بالعين محل سكنها؛ فتمكنت بذلك من إحضار المجني عليها لمسكنها ووقعت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين التقطا وسجلا بواسطة هاتفين مقاطع مرئية للفتاة بغير رضاها، واستعملا تلك المقاطع بأن أرسلوها لها عبر إحدى تطبيقات التواصل الإجتماعي مهددين إياها كتابة بإفشائها ونشرها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بتكليف بأمر وهو عدم إبلاغ الجهات الشرطية عنهما وكذلك طلبا حضورها مجددًا لمسكنهما مسرح الواقعة.

تابعت النيابة العامة، أن المتهمين أنشأ وأدار واستخدما حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بقصد الاستيلاء على مبلغ مالية من المجنى عليها، بأن استعملا طرق احتيالية من شأنها إيهامها بوجود مشروع كاذب وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإستيلاء على المبلغ المالي المملوك لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة الطالبة المجني عليها، وأكدت أنها تواصلت مع"ن. ا" المتهمة الثانية عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت الأخيرة قدرتها على علاجها روحانيا مقابل مبلغ مالي، بأن اتفقا على ميعاد لأخذ جلسة، وتوجهت إلى مسكن "ن. ا" وتقابلت مع المتهم الأول"ر. ج" الذي أخبرها بضرورة معاشرته جنسًيا لها ليتمكن من علاجها، ولامس مواضع عفتها وتعدى عليها جنسيًا ثلاث في مناسبات مختلفة، وطلب المتهمان منها الحضور لاستكمال علاجها فأبت فهددها المتهمين بنشر مقاطع مصورة لها كان قد تم التقاطها خلسة.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتى أدانت المتهمين بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهما من اتهام.