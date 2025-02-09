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ادعى أنه المهدي المنتظر ومسيطر على الجن.. السجن 3 سنوات لـ "يوتيوبر" شهير

08:39 م الأحد 09 فبراير 2025

تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنح بولاق الدكرور، حكمها في القضية رقم 27319 لسنة 2024 جنح بولاق الدكرور، المتهم فيها "يوتيوبر" شهير بازدراء الدين الإسلامي والشريعة.

ووفقًا لأوراق القضية والبلاغ المقدم من المحامي الهيثم هاشم سعد، تبين أن "اليوتيوبر" سخر من الدين الإسلامي، عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسمح لأتباعه بأن يبايعوه باعتباره المهدي المنتظر -وفق البلاغ-.

تبين خلال التحقيقات مزاعمه بأنه يُسيطر على الطير والجن والإنس، وغيرها من الادعاءات الخرافية التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناء على ذلك، أصدرت محكمة جنح بولاق الدكرور حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات.

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