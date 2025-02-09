الحبس عامين لمتهمة بسرقة المواطنين في الشرابية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنح الشرابية، بمعاقبة متهمة بالحبس عامين لاتهامها بسرقة المواطنين في الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة اعترفت بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من مواطن يفيد سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليها وبتفتيشها عثر بحوزتها على 4 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وأقرت بارتكابها 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع سرقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة.