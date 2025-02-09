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"السوبر جيت فرم الميكروباص".. جثة و10 مصابين في حادث مروع بطريق الفيوم

07:32 م الأحد 09 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    أتوبيس سوبر جيت يصطدم بسيارتين بطريق الفيوم
  • عرض 5 صورة
    أتوبيس سوبر جيت يصطدم بسيارتين بطريق الفيوم
  • عرض 5 صورة
    أتوبيس سوبر جيت يصطدم بسيارتين بطريق الفيوم
  • عرض 5 صورة
    أتوبيس سوبر جيت يصطدم بسيارتين بطريق الفيوم
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كتب - محمد شعبان:

شهد طريق الفيوم حادثًا مروعًا مساء الأحد اصطدم فيه أتوبيس بسيارتين مما أسف عن حالة وفاة و10 مصابين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووقوع ضحايا أمام الكارتة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام أتوبيس بميكروباص وانقلاب الحافلة على سيارتين دوبل كابينة.

سجل الحادث حالة وفاة فيما أصيب 10 أخرون نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتعمل فرق الإغاثة على تجنيب حطام المركبات الثلاث لتسيير حركة المرور أمام السيارات.

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