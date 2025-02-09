حكم قضائي جديد من الاستئناف ضد لاعب الزمالك أحمد فتوح بشأن مقتل الأمين الشوبكي

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة مستأنف جنايات مطروح، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من لاعب الزمالك ومنتخب مصر "أحمد فتوح"، شكلا وموضوعًا، وأيدت قرار أول درجة إدانته بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة القيادة، في واقعة قتله عن طريق الخطأ الراحل "الشوبكي" تحت تأثير مخدر الحشيش على طريق الساحل الشمالي.

وتقدم دفاع اللاعب "أحمد فتوح" بالطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات مطروح، بمعاقبة لاعب الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته وتغريمه مبلغ مالي 20 ألف جنيه، في واقعة قيادته للسيارة تحت تأثير المخدرات والتسبب عن طريق الخطأ في قتل الراحل الأمين " الشوبكي".

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح بقيادة المحامي أشرف عبد العزيز ومصطفى رمضان، الذي بدأ بتأكيد موقفهم في كشف الحقيقة، مقدمين عدة دفوع، أبرزها:

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح:

استند الدفاع إلى نص المادة 18 مكرر "أ" من قانون الإجراءات والمادة 32/1، مما يؤدي إلى براءة اللاعب من التهم المنسوبة إليه.

كما دفع الدفاع ببطلان سحب العينة من المتهم لانتفاء حالة التلبس، مستندين إلى نص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

انتقد الدفاع نتائج التقارير الطبية من المستشفى والإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، مشيرًا إلى قصور في الأدلة التي يمكن أن تدين اللاعب، مشيرا إلى خلو الأوراق من أي دليل قاطع يثبت حيازة اللاعب للمخدرات، وضعف تحريات المباحث وعدم كفايتها لإثبات التهم المنسوبة إلى اللاعب.

فيما يتعلق بتهمة تعاطي الحشيش، أبدى الدفاع استغرابه من أن لاعبًا مثل فتوح، الذي يخضع لفحوصات دورية من اتحاد كرة القدم المصري، يمكن أن يتعاطى المخدرات، مستشهدين بتقرير من الاتحاد يثبت أن اللاعب لم يتعاطَ أي مواد مخدرة خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

كما انتقد الدفاع التقارير الطبية، مشيرًا إلى أن النتيجة التي ظهرت قد تكون ناتجة عن التدخين السلبي للمخدرات، وأكد ضرورة إخضاع الأشخاص الذين كانوا برفقة فتوح في وقت الحادث للتحليل.