بعد شكوى المدرسة للوزارة.. والد "كارما" ضحية مشاجرة الطالبات يكشف آخر التطورات

كتب- أحمد عادل:

كشف والد الطالبة "كارما" المجني عليها في واقعة مشاجرة طالبات مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس، عن آخر تطورات الواقعة.

وقال والد "كارما" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه قام بسحب ملف أبنته من مدرسة كابيتال التي وقع فيها الاعتداء عليها، بسبب الموقف السلبي للمدرسة، وقدم لها في مدرسة جديدة.

وكان تقدم "أحمد تيسير" والد الطالبة "كرمة" بشكوى رسمية ضد مدرسة "كابيتال" لوزير التربية والتعليم، في تطور جديد لواقعة مشاجرة طالبات مدرسة التجمع الخامس.

وقال دفاع الطالبة في تصريحات لـ"مصراوي"، إن مضمون الشكوى تم الاعتداء على المجني عليها "كرمة" بمدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الخامس، من كلا راوية الليثي وشقيقتها سارة الليثي، وصديقتهما نورا احمد، بالضرب المبرح المؤدي إلى عاهة مستديمة "كسر بعظم الأنف" وجرح عميق بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم بالإضافة إلى السب والقذف العلني.

وتابع دفاع الطالبة، إن إدارة المدرسة أو المشرفين والموظفين لم تتحرك أو فض الواقعة حتي حدوث الإصابات وتناثر الدماء.

وأضاف دفاع المجني عليها تقم العيادة الخاصة بالمدرسة بعمل الإسعافات اللازمة للطالبة، أونقلها للمستشفى لوقف النزيف، وعدم تحرك إدارة المدرسة ساكناً بإبلاغ والد الطفلة بشأن حالتها وتم إبلاغه من قبل زملائها بالمدرسة.

واستطرد، عدم إجراء التحقيق اللازم داخل المدرسة كذلك عدم تقديم كافة الأدلة الداعمة لموقف ابنتي لجهات التحقيق خوفاً من إدارة المدرسة على سمعتها.