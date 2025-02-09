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تأجيل محاكمة 64 متهمًا في خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد لـ26 أبريل

04:08 م الأحد 09 فبراير 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسات محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "، لجلسة 26 أبريل المقبل لمرافعة النيابة العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران، وحسـام الـدين فتحـي أمـين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج.

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مجمع محاكم بدر النيابة العامة الجماعت الإرهابية محكمة أمن الدولة العليا
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