تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم لجلسة 11 مايو لسماع مرافعة الدفاع

الغربية- مروة شاهين:

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة فى محافظة الغربية، برئاسة المستشار ياسر فاروق الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد محمد محمد عبد السلام ومحمد أبو بكر الصديق محمود المهدي، وهيثم حلمي علي عوض الله، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم، والمتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته، داخل منزلهم الكائن بعزبة رستم التابعة لقرية الشين، بمركز ومدينة قطور بسبب خلافات بينهم على الميراث، إلى جلسة 11 مايو لسماع مرافعة الدفاع.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة للقرية.

وتوجهت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علامات ذبح في منطقة العنق، قبل إضرام النار بها.

أكد الشهود والسكان المحيطين بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة محمد أحمد الشرقاوي 29 سنة، محامي، وشقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى.

أمرت النيابة العامة عقب التحقيق بحبس المتهم و وعرضه على مستشفي الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية وإحالته لمحكمة الجنايات للمحاكمة.