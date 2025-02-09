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"يوم الوفاء والتميز".. مجلس الدولة ينظم احتفالية الثلاثاء المقبل

03:07 م الأحد 09 فبراير 2025

مجلس الدولة

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كتب- محمود الشوربجي:
ينظم مجلس الدولة فعالية "يوم الوفاء والتميز"، تتضمن إطلاق الموقع الرسمي لمجلس الدولة وتكريم القضاة والقاضيات الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2024/2025، وعددهم سبعة عشر، بالإضافة إلى تكريم أسماء القضاة الراحلين الذين وافتهم المنية أثناء الخدمة، تقديرًا لعطائهم للوطن ولمجلس الدولة.

وصرّح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن الفعالية ستشهد مشاركة المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء مجلس الدولة السابقين، والشخصيات العامة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

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مجلس الدولة أحمد عبود عدنان فنجري وزير العدل
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