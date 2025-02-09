قوافل المحافظات.. استخراج 6771 بطاقة رقم قومي و27 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

يواصل قطاع الأحوال المدنية إرسال قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم خدماته للمواطنين، والتي تشمل استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، وذلك في نطاق محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية.

وقد أسفرت تلك القوافل عن استخراج 6771 بطاقة رقم قومي، و27473 مُصدرًا مميكنًا. ونظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المذكورة اعتبارًا من 8 فبراير 2025.

استمر القطاع في تلبية الطلبات الجماهيرية الفورية من خلال الخطوط الساخنة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وقد أسفرت الاستجابة السريعة عن استخراج وتوصيل 1181 بطاقة رقم قومي، و170 مُصدرًا مميكنًا في نفس اليوم، تيسيرًا على المواطنين.

بهدف التيسير على كبار السن وذوي الهمم والمرضى، تم إيفاد مأموريات خاصة إلى 52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات، حيث تم استخراج بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم.

قام القطاع بإيفاد مأموريات للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وبعض الجهات الحكومية والنوادي الخاصة، وأسفرت عن استخراج وتسليم 214 بطاقة رقم قومي.

استمر المركز النموذجي في استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم، وأسفر ذلك عن استخراج وتجديد 391 بطاقة رقم قومي.

وقد لاقت هذه الجهود استحسان المواطنين لما لها من أثر إيجابي في تسهيل الحصول على الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تلقي الخدمات الجماهيرية.