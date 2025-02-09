غرامة تصل إلى 300 جنيه.. ضبط 1141 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من حوادث الطرق.

وأسفرت جهود الحملات، التي نُفذت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 46117 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 658 مخالفة سير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و32786 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة لمواقف عشوائية، و1141 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة لشروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفقًا لقانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري.