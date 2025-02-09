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6 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة

12:57 م الأحد 09 فبراير 2025

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 6 ملايين جنيه.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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