سقوط عصابة سرقة ماكينات الري ببني سويف

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن بني سويف، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الواسطى، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة ماكينات الري من الأراضي الزراعية.

واعترف المتهمون بارتكاب الجرائم بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بارتكاب ثماني وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.