إحباط محاولة تهريب 37 ألف عبوة سجائر إلى داخل البلاد

كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن مطروح، من ضبط خمسة أشخاص أثناء استقلالهم ثلاث سيارات بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهم 37 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تهريبها إلى داخل البلاد والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، فضلًا عن ضبط السجائر مجهولة المصدر والمُهربة جمركيًا.