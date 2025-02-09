ماتسيبش شغلك.. أماكن استخراج البطاقة ووثائق الأحوال المدنية يوم الجمعة

كتب- أحمد أبو النجا:

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم خدمات أكثر مرونة، تتيح مصلحة الأحوال المدنية إمكانية استخراج الوثائق الرسمية يوم الجمعة، لتمنح فرصة مثالية لمن لا يستطيعون التوجه إلى المكاتب خلال أيام الأسبوع.

فمن خلال مكاتب مختارة داخل المولات التجارية، بالإضافة إلى المقر الرئيسي بالعباسية، أصبح بإمكان المواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة في يوم عطلتهم الأسبوعية، دون الحاجة لتعطيل أعمالهم أو الانتظار لأيام العمل الرسمية.

أماكن استخراج وثائق الأحوال المدنية يوم الجمعة

1. المقرات الرسمية:

المركز النموذجي بديوان عام القطاع – محافظة القاهرة (يعمل من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً).

2. المولات التجارية:

مول سيتي ستارز – مدينة نصر، القاهرة.

ميناء القاهرة الجوي.

مول مكسيم – التجمع الخامس، القاهرة.

مول سيتي سنتر المعادي – القاهرة.

مول طنطا – محافظة الغربية.

مول العرب – مدينة 6 أكتوبر، الجيزة.

أماكن ماكينات السجل المدني الذكية

تعمل ماكينات السجل المدني الذكية يوم الجمعة، وتنتشر في العديد من المواقع لتقديم الخدمة الفورية للمواطنين، ومنها:

مول سيتي ستارز وجنينه مول – مدينة نصر.

سيتي سنتر ألماظة – مصر الجديدة.

سيتي سنتر كارفور – المعادي.

مكسيم مول ومول الحمد – التجمع الخامس.

مول العرب، مول مصر، داندي مول – مدينة 6 أكتوبر.

جولف سيتي مول – العبور.

مول أفينيو – الرحاب.

تاون سنتر مول السلام – مدينة السلام، القاهرة.

كارفور طنطا (العروبة مول) – محافظة الغربية.

سيتي سنتر – الغردقة.

إير مول شيراتون – مطار القاهرة الدولي.

- خدمات ماكينات السجل المدني الذكي

تتيح هذه الماكينات استخراج عدة وثائق رسمية، تشمل:

شهادة ميلاد (لنفسك أو لأحد أقاربك من الدرجة الأولى)

شهادة وفاة (لأحد أقاربك من الدرجة الأولى)

وثيقة زواج أو طلاق (لنفسك فقط)

استمارة بطاقة الرقم القومي (عادية، مستعجلة، مميزة VIP)

- مواعيد العمل

ماكينات السجل المدني الذكي متاحة طوال أيام الأسبوع، على مدار 24 ساعة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مما يجعلها الخيار الأمثل للراغبين في الحصول على خدمات الأحوال المدنية دون التقيد بالمواعيد التقليدية.