"البيت كله مغمى عليه".. أسرة من 6 أفراد تصارع الموت بالمنيرة الغربية

كتب - محمد شعبان:



أصيب 6 من أسرة واحدة بينهم زوجان وطفلاهما بحالة إغماء في ظروف غامضة داخل منزل بالمنيرة الغربية اليوم الأحد.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات إغماء داخل منزل بشارع المطار.

انتقلت قوة أمنية من القسم إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص إصابة 6 من أسرة واحدة بينهم أب وأم وطفلين بضيق في التنفس دون سبب واضح والاشتباه في استنشاقهم للغاز.

نقل المصابون إلى أقرب مستشفى للعلاج وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.